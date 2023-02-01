مصرع ثلاثة اشخاص في حريق بمستشفى في القاهرة

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم وأصيب 32 آخرون بجروح في حريق اندلع الأربعاء في مستشفى بحيّ شعبي في القاهرة، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة المصرية.





ونقلت وسائل إعلام رسمية عن المتحدث باسم الوزارة حسام عبد الغفار قوله إنّ الحريق اندلع في قسم الأشعة في مستشفى خيري بمنطقة المطرية في شمال العاصمة.





ولم تحدّد الوزارة سبب اندلاع الحريق.