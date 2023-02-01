اتهام طالب في سنغافورة بالتخطيط لهجمات ودعم تنظيم الدولة الإسلامية

أعلنت السلطات في سنغافورة الأربعاء أنها أوقفت شابا يبلغ 18 عامًا بتهمة التخطيط لشنّ هجمات جهادية ودعم تنظيم الدولة الإسلامية.





وأوقف محمد عرفان دانيال بن محمد نور، وهو طالب سنغافوري، في كانون الأول/ديسمبر بموجب قانون الأمن الداخلي الذي يسمح بالاحتجاز بدون محاكمة لمدة تصل إلى عامين.





وقالت السلطات في بيان إنّ الشاب أصبح متطرفًا بعد مشاهدته مواد دعائية لتنظيم الدولة الإسلامية على الإنترنت.





وأضافت أنه أراد استخدام شبكات التواصل الاجتماعي لتجنيد انتحاري بقصد مهاجمة قاعدة عسكرية.