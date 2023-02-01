مناورات جوية مشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة

أجرت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تدريبات جوية مشتركة شاركت فيها خصوصاً قاذفة استراتيجية أميركية ومقاتلات شبح، وذلك ردّاً على تهديدات كوريا الشمالية، كما أفادت وكالة "يونهاب" للأنباء الأربعاء.





ونقلت الوكالة عن الجيش الكوري الجنوبي إنّ الطائرات حلّقت فوق البحر الأصفر الواقع بين شبه الجزيرة الكورية والصين، في أول تدريبات من نوعها هذا العام.





ويأتي هذا الاستعراض للقوة بعدما أعلن وزيرا الدفاع الأميركي والكوري الجنوبي زيادة في هذه التدريبات والتعاون الأمني.