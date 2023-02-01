واشنطن تفرض عقوبات على تاجر اسلحة روسي

أعلنت الولايات المتحدة الأربعاء فرض عقوبات على الشبكة الدولية لتاجر الأسلحة الروسي إيغور زيمنكوف الذي تتّهمه بتوريد معدّات عالية التقنية لحساب قطاع الدفاع الروسي وتصدير أسلحة روسية إلى دول ثالثة.





وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان إنّ إيغور زيمنكوف وابنه جوناتان يمثّلان في الخارج، من مقرّهما في قبرص وروسيا، مصالح مجموعتي الدفاع الروسيتين "روستيك" و"روس أوبورون إكسبورت" الخاضعتين لعقوبات دولية منذ غزو أوكرانيا قبل عام.





وأضافت الوزارة أنّ الرجلين يعتمدان على شبكة من الشركات في قبرص وسنغافورة وبيلاروس وبلغاريا ولاتفيا وأوزبكستان وإسرائيل.