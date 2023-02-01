لا وثائق مصنّفة سرية في منزل بايدن بولاية ديلاوير

أعلن محامي الرئيس جو بايدن اليوم، أنّه لم يُعثر على أي وثائق مصنّفة سرّية خلال عملية تفتيش أجرتها سلطات إنفاذ القانون في منزل الرئيس الأميركي في ولاية ديلاوير.



وقال المحامي بوب باور في بيان عقب عملية البحث: "لم يُعثر على أيّ وثائق مصنّفة سرّية". لكنّ المحققين أخذوا "بعض المواد والملاحظات المكتوبة بخط اليد التي يبدو أنها مرتبطة بفترة تولّيه منصب نائب الرئيس، لمزيد من المراجعة".