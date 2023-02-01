مجموعة قرصنة "موالية لروسيا" هاجمت مواقع مستشفيات بعدة دول أوروبية

أعلن جهاز مكافحة الجرائم الإلكترونية الهولندي الأربعاء أنّ قراصنة إلكترونيين موالين لروسيا يقفون على الأرجح خلف هجوم سيبراني استهدف مستشفى في هولندا ومستشفيات في دول أوروبية أخرى تدعم أوكرانيا.





وأكد مستشفى "يو إم سي جي" في غرونينجن بشمال هولندا السبت أنّ موقعه الإلكتروني تعطّل جراء هجوم إلكتروني.