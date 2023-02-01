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قتيلان في ضربة على مبنى سكني في كراماتورسك الأوكرانية

أخبار دولية
2023-02-01 | 17:32
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قتيلان في ضربة على مبنى سكني في كراماتورسك الأوكرانية
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قتيلان في ضربة على مبنى سكني في كراماتورسك الأوكرانية

سقوط صاروخ روسي على مبنى سكني في مدينة كراماتورسك الأوكرانية

أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل شخصين جراء سقوط صاروخ روسي على مبنى سكني في مدينة كراماتورسك بشرق البلاد.
      
وقال حاكم المنطقة بافلو كيريلينكو: "قبل ساعتين قصف المحتلون الروس بناية سكنية في وسط المدينة بصاروخ". 

وشاهد مراسلو وكالة فرانس برس جثتين في مكان القصف بينما كان عمال الانقاذ يزيلون الأنقاض.

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