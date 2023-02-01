واشنطن تحضّ تونس على تعزيز المشاركة الديمقراطية

دعت الولايات المتحدة الأربعاء تونس إلى تعزيز المشاركة الديمقراطية بعد أن شارك 11,4% فقط من الناخبين في الدورة الثانية من انتخابات مجلس النواب محدود الصلاحيات.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية فيدانت باتيل للصحافيين: "الإقبال المنخفض للناخبين يعكس الحاجة الماسة للحكومة للانخراط في مسار جامع أكثر للمضي قدما".



لكنه أشار الى أن الانتخابات تمثل "خطوة أخرى في مسار مهم وأساسي لإعادة الضوابط والتوازنات الديمقراطية في البلاد".



وشهدت الدورة الثانية من التصويت التي أجريت الأحد، أدنى نسبة مشاركة منذ ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس الراحل زين العابدين بن علي.



وجمّد الرئيس التونسي قيس سعيّد في تموز 2021 أعمال البرلمان وأقال الحكومة وانفرد بسلطات واسعة، في خطوة رحب بها في البداية بعض التونسيين الذين سئموا الأحزاب السياسية التي اعتبروها فاسدة وغير فعالة.



ودافع سعيّد عن انتخابات البرلمان الجديد ووصف الإقبال المنخفض بأنه مؤشر على تراجع ثقة التونسيين في المؤسسة التشريعية.