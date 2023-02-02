ثلاثة قتلى في قصف صاروخي استهدف مبنى سكنيا في كراماتورسك الأوكرانية

أعلنت السلطات الأوكرانية الأربعاء مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل جراء سقوط صاروخ روسي على مبنى سكني في مدينة كراماتورسك بشرق البلاد.وشاهد مراسلو وكالة فرانس برس جثتين في مكان القصف بينما كان عمال الانقاذ يزيلون الأنقاض.وقال حاكم المنطقة بافلو كيريلينكو "قبل ساعتين قصف المحتلون الروس بناية سكنية في وسط المدينة بصاروخ دمرها كليا".وأشار الموقع الالكتروني الرسمي لشرطة المنطقة في معلومات أولية إلى "سقوط ثلاثة قتلى مدنيين إضافة الى إصابة 20 شخصا".وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في تعليق على الضربة الصاروخية "قُتل أناس مسالمون وهم تحت الأنقاض".وأضاف "هذا هو الواقع اليومي للحياة في بلدنا. بلد على حدود الشر المطلق".وتقع كراماتورسك في المنطقة الشرقية من دونيتسك التي يسيطر الانفصاليون المدعومون من الكرملين على أجزاء منها، بما في ذلك أكبر مدنها، منذ عام 2014.وتسعى موسكو إلى السيطرة على المنطقة بأكملها بعد إعلانها جزءًا من الأراضي الروسية العام الماضي.