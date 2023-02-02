منفّذ التفجير الانتحاري في مسجد بيشاور كان يرتدي زي الشرطة

مسؤول في الشرطة الباكستانية: منفّذ التفجير الانتحاري في مسجد بيشاور كان يرتدي زي الشرطة



أعلن مسؤول في الشرطة الباكستانية الخميس أنّ منفّذ التفجير الانتحاري الذي أودى بحياة 101 شخص في مسجد في مجمّع للشرطة في بيشاور في باكستان كان يرتدي زي الشرطة ويعتمر خوذة.



وقال رئيس شرطة ولاية خيبر بختونخوا معظّم جاه أنصاري في مؤتمر صحافي: "الحراس المناوبين لم يدققوا في هويته لأنه كان يرتدي زي الشرطة كان ذلك تقصيرا في مجال الأمن".