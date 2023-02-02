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النمسا تطرد أربعة دبلوماسيين روس
أخبار دولية
2023-02-02 | 03:29
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النمسا تطرد أربعة دبلوماسيين روس
طرد أربعة دبلوماسيين روس في النمسا
أعلنت وزارة الخارجية النمساوية في بيان تلقّت وكالة فرانس برس نسخة منه، الخمس طرد أربعة دبلوماسيين روس منهم اثنان معتمدان لدى الأمم المتحدة في النمسا.
وأشارت الوزارة إلى أن هؤلاء تصرفوا "بطريقة لا تتناسب مع وضعهم الدبلوماسي". وطرد الدبلوماسيين أمر نادر جدًا في النمسا المحايدة والقريبة تقليديًا من روسيا قبل غزو أوكرانيا.
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