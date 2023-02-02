لافروف يتهم الغرب بالسعي إلى إنهاء "المسألة الروسية"

اتهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الدول الغربية بدعم أوكرانيا لإنهاء "المسألة الروسية"، مسميا خصوصا رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين التي تزور كييف.وقال لافروف في مقابلة تلفزيونية إنّ فون دير لايين "أعلنت أن الحرب يجب أن تفضي إلى هزيمة روسيا، هزيمة لن تتعافى منها لعقود". وأضاف "أليست هذه عنصرية ونازية ومحاولة لإنهاء المسألة الروسية؟".