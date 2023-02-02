حريق يودي بثمانية عمال بناء في القرم

قضى ثمانية أشخاص على الأقل في حريق شبّ في مساكن موقتة لعمال بناء في شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو، حسبما أعلنت وزارة الطوارئ الروسية الخميس.واندلع الحريق ليل الأربعاء الخميس في مبنى من طابقين مخصص لعمال ورشة بناء قرب مدينة سيفاستوبول الساحلية في القرم، وفق الوزارة.وقالت إنه "بنتيجة الحريق، لقي ثمانية أشخاص حتفهم وأصيب اثنان آخران بجروح" مؤكدة أن الحريق "أخمد بالكامل" بحلول صباح الخميس.واثنان من الجرحى حالتهما مستقرة، بحسب حاكم سيفاستوبول المعيّن من موسكو، ميخائيل رازفوجايف.وأوضح أن الضحايا هم عمال بناء من "مناطق روسية مختلفة" كانوا يشاركون في مشروع شق طريق سريع رئيسي في شبه الجزيرة.وأكد محققون محليون بدء تحقيق جنائي بشبهة "الوفاة بسبب الإهمال".وأضافوا أن أكثر من 100 شخص يقيمون في المبنى الموقت.ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن مصدر في أجهزة تطبيق القانون قوله إن الحريق قد يكون نجم عن ماس تسببت به إحدى الأدوات الكهربائية.وضمت روسيا القرم من أوكرانيا في 2014 عقب استفتاء لم تعترف به كييف ولا حلفاؤها الغربيون.