فون دير لايين: الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض عقوبات على موسكو بحلول الذكرى الأول لبدء غزو أوكرانيا

فون دير لايين تعبّر عن "ارتياحها" لإجراءات أوكرانيا لمكافحة الفساد



أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الخميس في كييف أن الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض حزمة جديدة من العقوبات على روسيا بحلول الذكرى الأولى لبدء غزو أوكرانيا في 24 شباط.



وقالت في مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي "بحلول 24 شباط، أي بعد عام واحد بالضبط من بدء الغزو: "نعتزم فرض حزمة عاشرة من العقوبات". ولفتت إلى أن العقوبات الحالية "تقوّض" الاقتصاد الروسي، مقدّرة أن تكون موسكو تخسر "نحو 160 مليون يورو يوميًا" بسبب تحديد سقف لسعر نفطها.





ورحّبت فون دير لايين في كييف بجهود مكافحة الفساد التي تقوم بها أوكرانيا مؤخرًا والتي تُعدّ مهمة في درس احتمال عضويتها في الاتحاد الأوروبي.



وقالت في مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الأوكراني "أنا مرتاحة لرؤية منظمات مكافحة الفساد في حالة تأهب وتكشف سريعًا عن حالات الفساد"، معتبرة أن فولوديمير زيلينسكي ردّ "بسرعة على المستوى السياسي" لكي تكون نتائج مكافحة الفساد "ملموسة".