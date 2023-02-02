إيران تؤكد أن تقرير الوكالة الدولية بشأن أجهزة الطرد يعود "لخطأ" مفتش

إيران تؤكد أن تقرير الوكالة الدولية بشأن أجهزة الطرد يعود "لخطأ" مفتش

أكدت إيران أن كشف الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها أجرت تعديلات غير معلنة على أجهزة طرد مركزي لتخصيب اليورانيوم في منشأة فوردو يعود إلى "خطأ" من أحد المفتشين الدوليين، وأن المسألة سبق إيضاحها وحلها.



وأوردت الوكالة التابعة للأمم المتحدة في تقرير سري إطلعت عليه وكالة فرانس برس الأربعاء أن طهران أدخلت تعديلًا جوهريًا على الربط بين سلسلتين تعاقبيتين من أجهزة الطرد للتخصيب بنسبة تصل إلى 60 بالمئة في فوردو، من دون إخطارها بذلك بشكل مسبق.



وقال المتحدث بإسم المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية بهروز كمالوندي إن "أحد مفتشي الوكالة كان قد أفاد سهوًا أن إيران أجرت تغييرات في إجراءات التشغيل في فوردو،" وفق ما نقلت وكالة "إرنا" الرسمية ليل الأربعاء.



وأضاف أنه: "في أعقاب تقديم طهران "إيضاحات" بهذا الشأن، أدرك المفتش خطأه، وبعد التنسيق مع أمانة الوكالة الذرية الدولية تم حل الأمر".

