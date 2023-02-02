تشاد تفتتح سفارة لها في إسرائيل

تشاد تفتتح سفارة لها في إسرائيل

افتتح الرئيس التشادي محمد ديبي الخميس سفارة لبلاده في إسرائيل، وتحديدا في تل ابيب.



وقال نتانياهو "نعزز صداقتنا ومصالحنا المشتركة في السعي لتحقيق السلام والأمن والازدهار".



من جانبه، قال الرئيس التشادي عبر حسابه على تويتر "أرحب بهذا الإنجاز الذي يتوج جهودنا المشتركة لتعزيز التعاون الثنائي".