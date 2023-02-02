بوتين: روسيا مهددة مجددًا بدبابات ألمانية

بوتين: روسيا مهددة مجددًا بدبابات ألمانية

إعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس أن بلاده مهددة "مجددًا" بـ"دبابات ألمانية"، في إشارة إلى مدرعات ليوبارد-2 التي تعهدت برلين تزويد كييف بها للتصدي للغزو الروسي الذي قارنه سيد الكرملين مجددًا بالحرب ضد هتلر.



وفي احتفال بمناسبة الذكرى الثمانين لانتصار الإتحاد السوفياتي على الجيش الألماني في ستالينغراد، قال بوتين: "هذا أمر لا يصدق لكنه حقيقي. نحن مهددون مجددًا بدبابات ليوبارد ألمانية"، مؤكدًا في الوقت نفسه أن روسيا قادرة على "الرد" على الدول التي تهددها.