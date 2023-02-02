وزير الخارجية السعودي في العراق... ماذا في جعبته؟

بعدَ اللقاءِ السعودي- العراقيّ ... هل يستأنف الإجتماع الإيراني-السعودي "رقم 6" قريبًا؟

صحيحٌ أن مؤشراتِ خجولةً سُجلَت على خطِ كسرِ الجليدِ السعوديّ الايرانيّ، لكن هذا لم يُفضِ إلى خرقٍ جوهريٍ يُعتَدُ به لتبريدِ ساحاتِ الصراعِ المفتوحةِ بين البلدين، وأبرزُها اليمن.