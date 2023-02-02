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الإليزيه: ماكرون سيبدي تضامن فرنسا مع إسرائيل في مواجهة الإرهاب

الإليزيه: ماكرون سيبدي تضامن فرنسا مع إسرائيل في مواجهة الإرهاب

التصعيد الفلسطيني الإسرائيلي الأخير سيكون حاضرًا خلال لقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي يصل اليوم إلى باريس ويلتقيا على مأدبة عشاء.



وبحسب الإليزه، فإن ماكرون سيبدي تضامن فرنسا مع إسرائيل في مواجهة ما سماه الإرهاب واستعدادها لدعم إستئناف الحوار بين الفلسطينيين والإسرائيليين.