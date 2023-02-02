20 دولة تدعو لإقصاء روسيا من اجتماع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا

أعرب برلمانيون من عشرين دولة عن رغبتهم في حظر مشاركة الوفد الروسي في اجتماع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا المقرر عقده في نهاية الشهر في فيينا.





وكتبوا في رسالة إلى السلطات النمسوية اطلعت عليها وكالة فرانس برس الخميس أن مشاركة الوفد في مثل هذا التاريخ الرمزي من شأنها أن ترسل "إشارة خاطئة" إلى المجتمع الدولي و"يمكن أن تعتبر استفزازا".