بنغلادش تطلب من السعودية إمداداها بالنفط مع إرجاء دفع ثمنه

طلبت بنغلادش من المملكة العربية السعودية إمداداها بالنفط مع إرجاء دفع ثمنه، في وقت تواجه الدولة الواقعة في جنوب آسيا تضاؤلا في احتياطاتها من النقد الأجنبي.تزود السعودية بنغلادش أكثر من نصف وارداتها من الخام، لكن الأخيرة تضررت بشدة من الارتفاع العالمي في أسعار الطاقة والغذاء في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.كما انخفضت قيمة عملتها التاكا بنحو 25% مقابل الدولار الأميركي، ما أدى إلى ارتفاع تكاليف موزعي البنزين ومرافق الطاقة.وفي لقاء مع سفير الرياض الأربعاء، طلب وزير الخارجية أبو الكلام عبد المؤمن من السعودية النظر في إمداد النفط الخام والنفط المكرر "على أساس الدفع المؤجل".