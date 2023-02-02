بوركينا فاسو تتبنى "خطة عمل للاستقرار"

تبنت الحكومة الانتقالية في بوركينا فاسو المنبثقة من انقلاب، "خطة عمل لاستقرار" البلاد في مواجهة العنف الجهادي حتى تنظيم انتخابات للسماح بعودة النظام الدستوري، علما أنها مقررة في تموز 2024.





هذه الوثيقة التي تأتي في 188 صفحة بعنوان "خطة العمل من أجل الاستقرار والتنمية" واطلعت عليها وكالة فرانس برس، تتضمن أربعة محاور: مكافحة "الإرهاب" والاستجابة للأزمة الإنسانية وإعادة بناء الدولة والمصالحة الوطنية.





تحدد هذه الخطة المفصلة كهدف رئيسي، تحرير المناطق التي تحتلها الجماعات الجهادية المسلحة - ما يقارب 40% من الأراضي - وايجاد الشروط الأمنية اللازمة لعودة سلطة الدولة والسكان الى هذه المناطق.