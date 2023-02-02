إسرائيل تؤكد "الاتفاق" مع السودان على العمل لإبرام "معاهدة سلام"

أكّد وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين مساء الخميس أنّ الدولة العبرية والسودان "اتّفقا" على العمل في سبيل "توقيع معاهدة سلام"، وذلك في أعقاب عودته من زيارة رسمية للخرطوم هي الأولى لوزير خارجية إسرائيلي.





وقال كوهين للصحافيين لدى عودته إلى مطار تل أبيب "يسعدني أن أبلغكم أنّه في إطار الزيارة اتّفقنا على توقيع معاهدة سلام بين السودان وإسرائيل" بعد أن يتمّ تشكيل حكومة مدنية في الخرطوم.





وأوضح أنّ المعاهدة المرتقبة يفترض أن يتمّ توقيعها "بعد انتقال السلطة في السودان إلى حكومة مدنية يتم تشكيلها في إطار العملية الانتقالية الجارية في هذا البلد".

