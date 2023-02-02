كييف تتهم موسكو باستغلال جنسيّ لأطفال أوكرانيين

اتهم مفوض حقوق الإنسان في أوكرانيا، الخميس روسيا بخطف أطفال من بلاده بهدف استغلالهم جنسيا.





وقال مفوض حقوق الإنسان في البرلمان الأوكراني دميترو لوبينتس إن "حسابات تكشف أن الروس يخطفون أطفالا أوكرانيين ويصورون معهم مقاطع فيديو جنسية".