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زيلينسكي: كييف تستحق أن تبدأ مفاوضات الانضمام الى الاتحاد الأوروبي "هذا العام"

أخبار دولية
2023-02-02 | 23:56
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زيلينسكي: كييف تستحق أن تبدأ مفاوضات الانضمام الى الاتحاد الأوروبي &quot;هذا العام&quot;
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زيلينسكي: كييف تستحق أن تبدأ مفاوضات الانضمام الى الاتحاد الأوروبي "هذا العام"

زيلينسكي: كييف تستحق أن تبدأ مفاوضات الانضمام الى الاتحاد الأوروبي "هذا العام"

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن بلاده التي تواجه غزوا خارجيا تستحق أن تبدأ مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. 
      
وقال زيلينسكي بعد محادثات مع رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لايين "أعتقد أن أوكرانيا تستحق أن تبدأ هذا العام مفاوضات بشأن عضوية الاتحاد الأوروبي". 
      
وأضاف أن المزيد من الاندماج مع التكتل الأوروبي سيلهم الأوكرانيين ويمنحهم "حافزا" للقتال ضد القوات الروسية. 
      
وتستضيف كييف الجمعة قمة رفيعة المستوى بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا.
      
وفي حزيران العام الماضي، منح زعماء الاتحاد الأوروبي أوكرانيا وضعية دولة مرشحة للانضمام الى التكتل بعد أشهر فقط من إرسال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قواته إلى هذه الدولة الموالية للغرب. 
     
لكن الطريق إلى العضوية الكاملة لا يزال طويلا على الرغم من تفاؤل كييف، وقد يستغرق سنوات. 
      
وحذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في أيار الماضي من أن الأمر قد يستغرق "عقودا" قبل أن تفي أوكرانيا بالمعايير وتحقق العضوية الكاملة. 
     
وأشار زيلينسكي الى أن المسؤولين الأوكرانيين والاتحاد الأوروبي لديهما تفاهم "متبادل"، مضيفا "فقط أوكرانيا قوية واتحاد أوروبي قوي بإمكانهما حماية الحياة التي نقدّرها". 
      
وطالب الزعيم الأوكراني بزيادة الضغط العالمي على روسيا، قائلا إن "العدو في مرحلة معينة تتضح من خلالها الهزيمة الاستراتيجية لروسيا لكن من الناحية التكتيكية، لا تزال لديه الموارد لمحاولة تنفيذ أعمال هجومية".
      
وكتبت فون دير لايين على تويتر أن أوكرانيا "تتخذ خطوات ملحوظة إلى الأمام للوفاء بتوصياتنا، بينما تحارب الغزو في الوقت نفسه". 
     
وجاءت المحادثات الخميس غداة توسيع أوكرانيا جهودها في مكافحة الفساد من خلال دهم منزلي أحد الأثرياء ووزير داخلية سابق، وهي مسألة رئيسية لحصول كييف على الموافقة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. 
      
وقالت فون دير لايين في مؤتمر صحافي مع زيلينسكي إنها "مرتاحة" لرؤية حملة مكافحة الفساد تحقق "نتائج ملموسة".
 
     
 

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