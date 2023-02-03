ندد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالاندفاع المتهور لإيران في برنامجها النووي بعد مأدبة عشاء مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في باريس.وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان إن مواصلة إيران مشروعها النووي "ستكون له حتما عواقب".