بكين "تتحقق" من تقارير حول تحليق منطاد تجسس صيني فوق الولايات الاميركية المتحدة

بكين "تتحقق" من تقارير حول تحليق منطاد تجسس صيني فوق الولايات المتحدة وتحذر من أي "مغالاة"



أكدت الصين الجمعة أنها "تتحقق" من تقارير أميركية حول تحليق منطاد تجسس صيني فوق الولايات المتحدة، محذرة من أي "مغالاة" بهذا الخصوص.



وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نيغ خلال مؤتمر صحافي "نتحقق من ذلك"، مضيفة "إلى حين اتضاح الوقائع، لن تفيد الاستنتاجات المجتزأة والمغالاة بحل الأمر بطريقة سليمة".