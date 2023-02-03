العثور على جثث ثمانية مهاجرين على متن زورق

رئيس بلدية لامبيدوسا الإيطالية: العثور على جثث ثمانية مهاجرين على متن زورق

عُثر على جثث ثمانية مهاجرين على متن زورق أنقذه خفر السواحل الإيطاليون في البحر الأبيض المتوسط، حسبما أفاد رئيس بلدية جزيرة لامبيدوسا فيليبو مانينو وكالة فرانس برس الجمعة.



وقال مانينو إنّ خفر السواحل انتشلوا مساء الخميس "ثماني جثث، خمسة رجال وثلاث نساء إحداهن حامل. هناك 42 ناجياً، بينهم امرأتان حاملان".

