انطلاق صفارات الانذار في كييف قبل قمة بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي

انطلقت صفارات الانذار للدفاعات الجوية في كييف قبل قمة بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي تعقد في العاصمة الأوكرانية على ما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس.ودوت صفارات الانذار بعد ذلك في كل أرجاء البلاد في وقت يستعد فيه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لاستقبال قادةالاتحاد الأوروبي.