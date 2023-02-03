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الكرملين: الحظر الأوروبي على المنتجات الروسية النفطية المكررة سيزيد من "انعدام التوازن" في الأسواق

الكرملين: الحظر الأوروبي على المنتجات الروسية النفطية المكررة سيزيد من "انعدام التوازن" في الأسواق



رأى الكرملين أن الحظر الأوروبي على المنتجات الروسية النفطية المكررة المصدرة بحرا، الذي يدخل حيز التنفيذ الأحد، سيزيد من "انعدام التوازن" في الأسواق.



وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف "سيزيد ذلك من انعدام التوازن في أسواق الطاقة العالمية" مؤكدا أن روسيا "تتخذ إجراءات لحماية مصالحها من المخاطر التي تبرز".