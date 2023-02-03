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الحكومة الألمانية تسمح للمصنعين بإرسال دبابات "ليوبارد 1" لأوكرانيا
أخبار دولية
2023-02-03 | 06:51
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الحكومة الألمانية تسمح للمصنعين بإرسال دبابات "ليوبارد 1" لأوكرانيا
الحكومة الألمانية تسمح للمصنعين بإرسال دبابات "ليوبارد 1" لأوكرانيا
سمحت ألمانيا الجمعة للمصنعين لديها بإرسال دبابات "ليوبارد 1" قتالية لأوكرانيا في الوقت الذي تسعى فيه كييف إلى الحصول على أسلحة أكثر تقدمًا للتصدي للقوات الروسية، حسبما أعلن الناطق باسم الحكومة الألمانية ستيفن هيبيشترايت.
ولدى سؤاله في مؤتمر صحافي عن دبابات "ليوبارد 1"، قال المتحدث: "يمكنني أن أؤكد أنه تم إصدار رخصة تصدير،" لكنه رفض تقديم المزيد من التفاصيل.
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