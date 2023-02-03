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الصين تعيد فتح حدودها بالكامل مع هونغ كونغ وماكاو الإثنين

أخبار دولية
2023-02-03 | 06:53
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الصين تعيد فتح حدودها بالكامل مع هونغ كونغ وماكاو الإثنين
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الصين تعيد فتح حدودها بالكامل مع هونغ كونغ وماكاو الإثنين

الصين تعيد فتح حدودها بالكامل مع هونغ كونغ وماكاو الإثنين

أعلنت الصين الجمعة أنها ستعيد فتح حدودها بالكامل مع هونغ كونغ وماكاو إعتبارًا من الإثنين، بعد عزلة طويلة بسبب جائحة كوفيد-19، ما يلغي سياسة تحديد أعداد المسافرين اليوميين عبر الحدود وإلزامية إجراء فحوص كوفيد-19.
 
وسترفع كل القيود المطبقة حاليًا إعتبارًا من منتصف ليل الأحد الإثنين بالتوقيت المحلي، على أن تستأنف الرحلات المنظمة، حسبما أعلن مكتب شؤون هونغ كونغ وماكاو.
 
والتزمت المنطقتان الإداريتان الخاصتان في الصين بسياسة "صفر كوفيد" التي طبقتها بكين على مدى ثلاثة أعوام تقريبًا وأدت إلى تفريق عائلات ووقف السياحة والتأثير إلى حد كبير على الشركات.
     
واستؤنف السفر عبر الحدود بين هونغ كونغ وبر الصين الرئيسي في كانون الثاني بعدما تخلت بكين فجأة عن سياسة صفر كوفيد.

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