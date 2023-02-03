قطر تؤكد حظر الأغذية التي تشمل مكونات منتجات الحشرات

قطر تؤكد حظر الأغذية التي تشمل مكونات منتجات الحشرات

أكدت قطر حظر منتجات الحشرات في المواد الغذائية، بعدما أضاف الإتحاد الأوروبي منتجين جديدين إلى قائمته المعتمدة.



وقالت وزارة الصحة في بيان مساء الخميس إن "المنتجات الحشرية لا تلبي متطلبات اللوائح الفنية للأغذية الحلال".



وأضافت أن "لوائح دول مجلس التعاون الخليجي والرأي الديني للجهات المختصة تحظر تناول الحشرات أو البروتينات والمكملات المستخرجة منها".



وأوضحت قطر أن "تحركها جاء في أعقاب قرار بعض الدول الموافقة على استخدام الحشرات في إنتاج الغذاء".