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إعتقال مدرس ندد بمنع النساء من التعلم في أفغانستان

أخبار دولية
2023-02-03 | 07:00
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إعتقال مدرس ندد بمنع النساء من التعلم في أفغانستان
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إعتقال مدرس ندد بمنع النساء من التعلم في أفغانستان

إعتقال مدرس ندد بمنع النساء من التعلم في أفغانستان

أوقفت السلطات الأفغانية معلمًا ندد عبر قناة تلفزيونية بمنع طالبان النساء من التعلم في الجامعات و"ضربته"، وفق ما صرح مساعده الجمعة لوكالة فرانس برس.
     
وفي كانون الأول، مزق إسماعيل مشال شهاداته مباشرة على الهواء خلال مقابلة مع "تولونيوز" إحدى أهم القنوات الخاصة في أفغانستان دفاعًا عن حق النساء في متابعة دراسات عليا.
     
وبثت قنوات محلية مؤخرًا صورًا لمشال يدفع عربة مليئة بالكتب يعرضها على مارة في شوارع العاصمة، بعدما استقال من ثلاث جامعات خاصة في كابول.
     
وأوضح مساعده فريد أحمد فضلي لفرانس برس الجمعة أن "مشال تعرض للضرب بلا رحمة واعتقل بطريقة مهينة جدًا على يد أعضاء في الإمارة الإسلامية (الإسم الرسمي لنظام طالبان)." 

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