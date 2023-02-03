توقف القطارات عن العمل خلال يوم إضراب جديد في بريطانيا

توقف القطارات عن العمل خلال يوم إضراب جديد في بريطانيا

تعطلت حركة القطارات الجمعة في بريطانيا حيث يطالب عمال السكك الحديد بزيادة أجورهم وبظروف عمل أفضل، في حين لم يتراجع زخم التحركات الإجتماعية في مواجهة إرتفاع الأسعار.



وأعلنت شركات السكك الحديد عن إضطرابات كبيرة. واضطر بعضها إلى إلغاء جميع الرحلات.



وهو الإضراب الثاني لعمال السكك الحديد في بريطانيا في غضون ثلاثة أيام بعدما شاركوا الأربعاء إلى جانب معلمين ومسؤولين حكوميين في أكبر إضراب في البلاد منذ عقد.



ودعت نقابتا "الجمعية التشاركية لمهندسي القاطرات ورجال الإطفاء" (إسليف) و"الإتحاد الوطني لعمال سكك الحديد والبحرية والنقل" (آر إم تي) إلى هذا الإضراب.



وتطالب النقابتان بزيادة أجور عمال السكك الحديد وتحسين ظروف العمل في حين تعاني البلاد من تضخم بلغ أكثر من 10 بالمئة منذ أشهر.