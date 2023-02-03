البابا فرنسيس يصل إلى جنوب السودان

البابا فرنسيس يصل إلى جنوب السودان



وصل البابا فرنسيس الجمعة إلى جنوب السودان في زيارة تستمر ثلاثة أيام تهدف إلى الدعوة للسلام والمصالحة في الدولة الفتية التي ترزح تحت وطأة حرب أهلية وفقر مدقع.



وكان في استقباله لدى وصول طائرته إلى مطار جوبا عدد من الشخصيات من بينهم رئيس جنوب السودان سلفا كير.