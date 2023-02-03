روسيا "تؤمم" أصولًا أوكرانية في القرم لتمويل هجومها

روسيا "تؤمم" أصولًا أوكرانية في القرم لتمويل هجومها

أعلنت روسيا الجمعة أنها "أممت" في شبه جزيرة القرم التي ضمتها 500 من الممتلكات والأصول المملوكة خصوصًا لأثرياء قريبين من السلطة والبنوك الأوكرانية، على أن يتم استخدام جزء من أموالها لتمويل التدخل العسكري في أوكرانيا.



وقال برلمان المنطقة الذي أنشأته موسكو بعد ضم شبه الجزيرة الأوكرانية في 2014 إن "نواب القرم أيدوا مشروع قانون بشأن تأميم ممتلكات الأثرياء الأوكرانيين وأصول البنوك والمصانع العاملة في الجمهورية".



وأشار البيان الصادر عن البرلمان إلى أنه تمت الموافقة على مشروع القانون بالإجماع.