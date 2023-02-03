حلف شمال الاطلسي يدعو موسكو إلى احترام معاهدة "نيو ستارت"

عبّر حلف شمال الأطلسي الجمعة عن "قلقه" من "الا تفي موسكو بالتزاماتها" الواردة في معاهدة "نيو ستارت"، داعيًا روسيا إلى احترام اتفاقية نزع السلاح النووى الأخيرة التي وقعتها مع الولايات المتحدة.



ودعا في بيان، روسيا إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب المعاهدة عبر تسهيل عمليات التفتيش المقررة على أراضيها ومعاودة مشاركتها في اللجنة الاستشارية الثنائية، وهي هيئة تنفيذ المعاهدة.



واشار الحلف الاطلسي إلى أن الحلفاء يدركون أن معاهدة نيو ستارت تساهم في الاستقرار الدولي عبر الحدّ من القوات النووية الاستراتيجية الروسية والأميركية، مضيفًا: "لذلك نلاحظ بقلق أن روسيا لا تفي بالالتزامات الملزمة قانونًا والتي نصت عليها" المعاهدة.