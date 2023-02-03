ميشال: أوكرانيا هي الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأوروبي هو أوكرانيا... زيلينسكي: لن نضيّع يوما واحدا

قال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، في ختام قمّة أوروبية-أوكرانية عُقدت في كييف وتمحورت حول مسألة انضمام أوكرانيا إلى التكتّل، إنّ "أوكرانيا هي الاتّحاد الأوروبي والاتّحاد الأوروبي هو أوكرانيا".



وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع كلّ من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ورئيسة المفوّضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، شدّد ميشال على أنّ مستقبل أوكرانيا هو مع الاتّحاد الأوروبي.



وأكد زيلينسكي من جهته للأوروبيين أنّ أوكرانيا لن تضيّع "يوما واحدا" للتقدّم نحو الانضمام إلى الاتحاد.