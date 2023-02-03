بلينكن يرجئ زيارته لبكين بعد حادثة المنطاد الصيني

أعلن مسؤول أميركي أنّ وزير خارجية الولايات المتّحدة أنتوني بلينكن أرجأ زيارة كان مقرّراً أن يقوم بها لبكين يومي الأحد والإثنين بسبب منطاد صيني انتهك الأجواء الأميركية وقال البنتاغون إنّ أغراضه تجسّسية.



وأوضح المسؤول طالباً عدم نشر اسمه أنّ الزيارة "أرجئت"، في قرار يأتي في وقت أكّدت الحكومة الصينية أنّ المنطاد مجرّد أداة مدنية للبحث العلمي ودخوله المجال الجوي للولايات المتّحدة تمّ "عن غير قصد" وبسبب "قوة قاهرة".

