لولا: بولسونارو خطط لمحاولة الانقلاب

أعرب الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا عن "ثقته" بأن سلفه جايير بولسونارو هو العقل المدبر للهجوم على مبان حكومية في برازيليا في الثامن من كانون الثاني وأنه كان يسعى إلى تنفيذ "انقلاب".



وأوضح لولا في مقابلة مع محطة "ريدي تي في!" المحلية أنه أدرك اليوم ويقولها بصوت عال: هذا المواطن (الرئيس السابق بولسونارو) خطط لانقلاب.



وفي الثامن من كانون الثاني، اقتحم آلاف من أنصار بولسونارو غاضبين من فوز لولا على منافسه اليميني المتطرف خلال الانتخابات الرئاسية في تشرين الأول 2022، القصر الرئاسي والكونغرس والمحكمة العليا واقدموا على تخريبها.



وأكد لولا ، ردا على سؤال عن دور الرئيس السابق في هذه الأحداث، أنه على ثقة بأن بولسونارو شارك بنشاط في ذلك ويستمر بمحاولته.



وأضاف: "أرادوا إثارة هذه الفوضى في الأول من كانون الثاني/يناير لكنهم أدركوا أنهم عاجزون عن ذلك بسبب الانتشار الكثيف للشرطة والناس".