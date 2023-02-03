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ماذا في تفاصيل إجتماع الوفد النيابي اللبناني في الخارجية الأميركية؟

أخبار دولية
2023-02-03 | 13:45
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ماذا في تفاصيل إجتماع الوفد النيابي اللبناني في الخارجية الأميركية؟
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ماذا في تفاصيل إجتماع الوفد النيابي اللبناني في الخارجية الأميركية؟

ماذا في تفاصيل اللقاءات؟

عقد النواب الياس بو صعب، نعمة افرام، مارك ضو، وياسين ياسين، في ختام جولتهم الى واشنطن التي بدأت الإثنين، إجتماعاً مع مساعدة وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى بربرا ليف في وزارة الخارجية الأميركية.

وخلال الإجتماع قالت ليف، اننا لسنا في العام 1983، والإستراتيجية المتبعة في العراق سيتم إتباعها مع لبنان، مشيرا إلى أنكل الدول يجب أن تكون سيدة نفسها، والحل اليوم بيد المسؤولين اللبنانيين الذين يجب ان يتحملوا مسؤولية إخراج البلد من هذا الوضع الذي وصل إليه.

وأكدت ليف أن الولايات المتحدة الأميركية تقوم بواجبها تجاه لبنان لاسيماً لجهة مساعدة الجيش، مشددة على أنه يجب على اللبنانيين أن يبذلوا جهداً للخروج من الأزمة.

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