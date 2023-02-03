العراق بين السعودية وإيران وأميركا…

في نهايةِ عامِ ألفين واثنين وعشرين، استلمَ مُحمد شياع السوداني رئاسةَ الوزراءِ العراقيّة..صحيحٌ أنّه مرشحُ الاطار التنسيقي المدعوم من ايران الا أنّه يبدو كمن يسيرُ على حبلٍ بين واشنطن والرياض من جهة وطهران من جهة اخرى، في توازن يؤمِنُ مصلحةَ بلادِه.