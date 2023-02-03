الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
13
o
جبل لبنان
13
o
متن
14
o
كسروان
14
o
الشمال
12
o
الجنوب
10
o
البقاع
9
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
المسرح
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
13
o
جبل لبنان
13
o
متن
14
o
كسروان
14
o
الشمال
12
o
الجنوب
10
o
البقاع
9
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
واشنطن تعلن عن مساعدة عسكرية إضافية لأوكرانيا بقيمة 2.2 مليار دولار
أخبار دولية
2023-02-03 | 12:25
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
واشنطن تعلن عن مساعدة عسكرية إضافية لأوكرانيا بقيمة 2.2 مليار دولار
واشنطن تعلن عن مساعدة عسكرية إضافية لأوكرانيا بقيمة 2.2 مليار دولار
أعلنت الولايات المتحدة الجمعة أنها ستقدم إلى كييف مساعدة عسكرية إضافية بقيمة 2.2 مليار دولار لتعزيز قدرة القوات الأوكرانية على التصدي للغزو الروسي.
وقال البنتاغون في بيان إن المساعدة تشتمل خصوصًا على قدرات دفاع جوي حاسمة لمساعدة أوكرانيا في الدفاع عن سكانها، فضلًا عن مركبات مشاة مدرعة وذخيرة لراجمات صواريخ "هيمارس".
آخر الأخبار
أخبار دولية
بشري
المزار كفردبيان
اللقلوق
التالي
كندا تتحدث عن "حادث ثان محتمل" مرتبط بمنطاد تجسس صيني
عزل الديموقراطية إلهان عمر من لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:23
أرز بشري والمزار كفردبيان واللقلوق تستعد لموسم الثلج الواعد
تقارير نشرة الاخبار
13:23
أرز بشري والمزار كفردبيان واللقلوق تستعد لموسم الثلج الواعد
0
منوعات
2023-01-29
ثلث غابات الأمازون دُمر بفعل الأنشطة البشرية والجفاف
منوعات
2023-01-29
ثلث غابات الأمازون دُمر بفعل الأنشطة البشرية والجفاف
0
أخبار دولية
2023-01-20
هيئة الطيران المدني الأميركي تعلن أن تعطل الحركة الجوية قبل عشرة أيام سببه خطأ بشري
أخبار دولية
2023-01-20
هيئة الطيران المدني الأميركي تعلن أن تعطل الحركة الجوية قبل عشرة أيام سببه خطأ بشري
0
منوعات
2023-01-18
عن عمر 118 عاما... وفاة "عميدة سنّ البشرية" الأخت أندريه
منوعات
2023-01-18
عن عمر 118 عاما... وفاة "عميدة سنّ البشرية" الأخت أندريه
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
14:04
العراق بين السعودية وإيران وأميركا…
أخبار دولية
14:04
العراق بين السعودية وإيران وأميركا…
0
أخبار دولية
13:45
ماذا في تفاصيل إجتماع الوفد النيابي اللبناني في الخارجية الأميركية؟
أخبار دولية
13:45
ماذا في تفاصيل إجتماع الوفد النيابي اللبناني في الخارجية الأميركية؟
0
أخبار دولية
11:00
لولا: بولسونارو خطط لمحاولة الانقلاب
أخبار دولية
11:00
لولا: بولسونارو خطط لمحاولة الانقلاب
0
أخبار دولية
10:56
بلينكن يرجئ زيارته لبكين بعد حادثة المنطاد الصيني
أخبار دولية
10:56
بلينكن يرجئ زيارته لبكين بعد حادثة المنطاد الصيني
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
حال الطقس
13:20
سلسلة من المنخفضات الجوية.. ثلوج وأمطار غزيرة
حال الطقس
13:20
سلسلة من المنخفضات الجوية.. ثلوج وأمطار غزيرة
0
صحة وتغذية
2022-12-30
لوزن صحي... 5 أطعمة أضيفوها إلى نظامكم الغذائي في عام 2023
صحة وتغذية
2022-12-30
لوزن صحي... 5 أطعمة أضيفوها إلى نظامكم الغذائي في عام 2023
0
تقارير نشرة الاخبار
2023-01-28
ما هو عدد الساعات اليومية لزيادة التغذية الكهربائية؟
تقارير نشرة الاخبار
2023-01-28
ما هو عدد الساعات اليومية لزيادة التغذية الكهربائية؟
0
اخبار البرامج
2023-02-02
ابتسام كادت أن تموت بسبب عنف زوجها... وهو يطالب بحماية الرجل من الجمعيات النسوية!
اخبار البرامج
2023-02-02
ابتسام كادت أن تموت بسبب عنف زوجها... وهو يطالب بحماية الرجل من الجمعيات النسوية!
بالفيديو
d-none hideMe
0
رياضة
14:07
مواجهة لبنانية منتظرة بين الرياضي وبيروت في نصف نهائي بطولة دبي الدولية لكرة السلة
رياضة
14:07
مواجهة لبنانية منتظرة بين الرياضي وبيروت في نصف نهائي بطولة دبي الدولية لكرة السلة
0
أخبار دولية
14:04
العراق بين السعودية وإيران وأميركا…
أخبار دولية
14:04
العراق بين السعودية وإيران وأميركا…
0
تقارير نشرة الاخبار
13:59
"خيمة لقمان".. مساحة حرّة لإحياء الذكرى الثانية من اغتيال المفكر لقمان سليم
تقارير نشرة الاخبار
13:59
"خيمة لقمان".. مساحة حرّة لإحياء الذكرى الثانية من اغتيال المفكر لقمان سليم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:57
86 عامًا على تأسيس "الكتائب"... ما الذي يجمع الشباب بالرعيل المخضرم؟
تقارير نشرة الاخبار
13:57
86 عامًا على تأسيس "الكتائب"... ما الذي يجمع الشباب بالرعيل المخضرم؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
الجميّل في المؤتمر العام للكتائب: سنعطّل الإنتخابات إذا ما أراد الفريق الآخر الإتيان برئيس يغطّي سلاح حزب الله.
تقارير نشرة الاخبار
13:48
الجميّل في المؤتمر العام للكتائب: سنعطّل الإنتخابات إذا ما أراد الفريق الآخر الإتيان برئيس يغطّي سلاح حزب الله.
0
أخبار دولية
13:45
ماذا في تفاصيل إجتماع الوفد النيابي اللبناني في الخارجية الأميركية؟
أخبار دولية
13:45
ماذا في تفاصيل إجتماع الوفد النيابي اللبناني في الخارجية الأميركية؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
لانتخاب رئيس... طريق الـ 65 صوتا لم تعد سالكة
تقارير نشرة الاخبار
13:43
لانتخاب رئيس... طريق الـ 65 صوتا لم تعد سالكة
0
امن وقضاء
13:42
القضاء ينتصر للمودع.. فهل تقفل المصارف؟
امن وقضاء
13:42
القضاء ينتصر للمودع.. فهل تقفل المصارف؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
عينُ فرنسا على قطاع النقل؟
تقارير نشرة الاخبار
13:39
عينُ فرنسا على قطاع النقل؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
امن وقضاء
03:11
بيان جديد لحاكم مصرف لبنان حول Sayrafa
امن وقضاء
03:11
بيان جديد لحاكم مصرف لبنان حول Sayrafa
2
امن وقضاء
02:14
جدول جديد لأسعار المحروقات...
امن وقضاء
02:14
جدول جديد لأسعار المحروقات...
3
اقتصاد
15:16
إقفال فروع fransabank كافة يوم غد الجمعة..
اقتصاد
15:16
إقفال فروع fransabank كافة يوم غد الجمعة..
4
حال الطقس
13:20
سلسلة من المنخفضات الجوية.. ثلوج وأمطار غزيرة
حال الطقس
13:20
سلسلة من المنخفضات الجوية.. ثلوج وأمطار غزيرة
5
أخبار لبنان
04:57
بيان توضيحي من شركة OMT
أخبار لبنان
04:57
بيان توضيحي من شركة OMT
6
أخبار لبنان
07:36
كان يصطاد الأسماك عند شاطئ طبرجا فجرفته الأمواج.. الدفاع المدني ينتشل جثته ويحذّر
أخبار لبنان
07:36
كان يصطاد الأسماك عند شاطئ طبرجا فجرفته الأمواج.. الدفاع المدني ينتشل جثته ويحذّر
7
صحف اليوم
00:02
البيطار الى إصدار مذكرات توقيف.. (الأخبار)
صحف اليوم
00:02
البيطار الى إصدار مذكرات توقيف.. (الأخبار)
8
صحف اليوم
00:06
السعودية إلى أسماء أكثر جدية (الاخبار)
صحف اليوم
00:06
السعودية إلى أسماء أكثر جدية (الاخبار)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store