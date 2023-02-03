واشنطن تعلن عن مساعدة عسكرية إضافية لأوكرانيا بقيمة 2.2 مليار دولار

واشنطن تعلن عن مساعدة عسكرية إضافية لأوكرانيا بقيمة 2.2 مليار دولار

أعلنت الولايات المتحدة الجمعة أنها ستقدم إلى كييف مساعدة عسكرية إضافية بقيمة 2.2 مليار دولار لتعزيز قدرة القوات الأوكرانية على التصدي للغزو الروسي.



وقال البنتاغون في بيان إن المساعدة تشتمل خصوصًا على قدرات دفاع جوي حاسمة لمساعدة أوكرانيا في الدفاع عن سكانها، فضلًا عن مركبات مشاة مدرعة وذخيرة لراجمات صواريخ "هيمارس".