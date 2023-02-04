بكين: وسائل الإعلام الأميركية والسياسيون استخدموا حادثة المنطاد "ذريعة لتشويه صورة الصين"

اعتبرت بكين أن وسائل الإعلام والسياسيين في الولايات المتحدة يستغلون المزاعم الأميركية حول إطلاق منطاد تجسس صيني فوق الأراضي الأميركية.



وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان صدر بعد إرجاء وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن زيارة مقررة لبكين إن "بعض السياسيين ووسائل الإعلام في الولايات المتحدة استخدموا الحادثة ذريعةً لمهاجمة الصين وتشويه صورتها".