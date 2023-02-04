الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
بروفا
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

في تشيلي... 13 قتيلا على الأقل جراء أكثر من 200 حريق غابات!

أخبار دولية
2023-02-04 | 00:54
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
في تشيلي... 13 قتيلا على الأقل جراء أكثر من 200 حريق غابات!
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
في تشيلي... 13 قتيلا على الأقل جراء أكثر من 200 حريق غابات!

الحكومة التشيلية تعلن حال الكارثة

أفادت السلطات بأن ما لا يقل عن 13 شخصا لقوا مصرعهم الجمعة في أكثر من 200 حريق غابات بوسط تشيلي حيث تسجل موجة حر شديدة، معلنةً حال الكارثة في الكثير من المناطق.
      
وصرح ماوريسيو تابيا نائب مدير الخدمة الوطنية للوقاية من الكوارث والاستجابة لها (سينابريد) بأن هناك "ما مجموعه 13 قتيلا، هم 11 في مدينة سانتا خوانا (منطقة بيوبيو)، وطيار بوليفي وميكانيكي تشيليّ الجنسية" تحطمت مروحيتهما خلال مقاومة الحرائق.
      
ووقع حادث تحطم المروحية في قطاع غالفارينو في منطقة لا أراوكانيا. 
      
وأشارت السلطات إلى وجود 22 مصابا، ثمانية منهم حالاتهم خطرة، كاشفة أن هناك أكثر من 200 حريق أتى حتى الآن على أكثر من 40 ألف هكتار ودمر 97 منزلا بالكامل. 
     
ومن بين 204 حرائق نشطة، هناك 56 خارج السيطرة. وتحدث هذه الحرائق خلال موجة حر شديدة مع درجات حرارة تقارب 40 درجة مئوية، ما يجعل السلطات تخشى وقوع كارثة مثل التي حدثت عام 2017.
      
وفي ذلك العام، تسبب حريق غابات هائل في مقتل 11 شخصا وسقوط نحو 6000 ضحية ودمر أكثر من 1500 منزل وأتى على 467000 هكتار من الأراضي.
      
وعلى غرار ما حصل في الكارثة السابقة، اندلعت الحرائق في مناطق زراعية وغابات قبل أن تنتشر وتهدد المناطق المأهولة.
      
وكانت حركة المرور على أحد الطرق الرئيسية المؤدية إلى مدينة كونسبسيون الواقعة على بعد 510 كيلومترات جنوب العاصمة سانتياغو، محدودة منذ الخميس بسبب قرب الحريق. وإحدى بؤر الحرائق هي مدينة سانتا خوانا على بعد 52 كم جنوب كونسبسيون. 
     
وقال أحد السكان لإذاعة Cooperativa إن الحريق بدأ يهدد المنازل حوالى الساعة 7 صباحا. أضاف: "أنا فقط أسأل الله الرحمة. هذا كل شيء. ما يحدث هو في يد الله".
      
وأعلنت الحكومة التشيلية حال الكارثة في منطقتي نيوبلي وبيوبيو (وسط). وهناك أيضا حرائق تؤثر في منطقتي مولي ولا أراوكانيا (وسط). وقال الرئيس غابرييل بوريك إنه علق إجازته للتوجه إلى مدينة كونسبسيون في منطقة بيوبيو ومن ثم إلى مدينة نيوبلي.
      
وأعلن مكتب المدعي العام في تشيلي أنه تم اعتقال شخصين على صلة بالحرائق في منطقتي بيوبيو ولا أراوكانيا. وتم حشد أكثر من 2300 عنصر لمحاربة الحرائق.

آخر الأخبار

أخبار دولية

تشيلي

حريق

غابات

LBCI التالي
مايكروسوفت: قراصنة مرتبطون بطهران مسؤولون عن هجوم إلكتروني على شارلي إيبدو
واشنطن وحلفاؤها ينددون بردود طهران "غير الملائمة" على تقرير الوكالة الذرية
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2022-12-23

مسؤول تشيلي يتوقّع السيطرة "خلال النهار" على حريق اندلع الخميس

LBCI
أخبار دولية
2022-12-23

سقوط قتيلين وتضرّر 400 مسكن في حريق في تشيلي

LBCI
أخبار دولية
2023-02-02

حريق يودي بثمانية عمال بناء في القرم

LBCI
أخبار دولية
2023-02-01

مصرع ثلاثة اشخاص في حريق بمستشفى في القاهرة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
02:05

البرلمان في البيرو يمنع أيّ نقاش بشأن انتخابات مبكرة حتى آب

LBCI
أخبار دولية
01:34

مايكروسوفت: قراصنة مرتبطون بطهران مسؤولون عن هجوم إلكتروني على شارلي إيبدو

LBCI
أخبار دولية
23:07

واشنطن وحلفاؤها ينددون بردود طهران "غير الملائمة" على تقرير الوكالة الذرية

LBCI
أخبار دولية
23:04

البنتاغون: منطاد تجسس صيني ثان يحلق فوق أميركا اللاتينية

زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
05:32

رسالة من زوجة مروان خوري في عيد ميلاده: بالقلب انت واللاوعي (صور)

LBCI
فنّ
2023-02-02

الموت يُفجع ميرفا القاضي... "أريد أن اصرخ من شدّة ألمي"

LBCI
امن وقضاء
2023-02-02

توقيف تاجر مخدرات في زحلة بعد دهم منزله

LBCI
أمن وقضاء
07:39

يعمل في كاراجات للحدادة والبويا بهدف السرقة ومكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية يلقي القبض عليه

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
رياضة
14:07

مواجهة لبنانية منتظرة بين الرياضي وبيروت في نصف نهائي بطولة دبي الدولية لكرة السلة

LBCI
أخبار دولية
14:04

العراق بين السعودية وإيران وأميركا…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:59

"خيمة لقمان".. مساحة حرّة لإحياء الذكرى الثانية من اغتيال المفكر لقمان سليم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:57

86 عامًا على تأسيس "الكتائب"... ما الذي يجمع الشباب بالرعيل المخضرم؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

الجميّل في المؤتمر العام للكتائب: سنعطّل الإنتخابات إذا ما أراد الفريق الآخر الإتيان برئيس يغطّي سلاح حزب الله.

LBCI
أخبار دولية
13:45

ماذا في تفاصيل إجتماع الوفد النيابي اللبناني في الخارجية الأميركية؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

لانتخاب رئيس... طريق الـ 65 صوتا لم تعد سالكة

LBCI
امن وقضاء
13:42

القضاء ينتصر للمودع.. فهل تقفل المصارف؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

عينُ فرنسا على قطاع النقل؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
حال الطقس
13:20

سلسلة من المنخفضات الجوية.. ثلوج وأمطار غزيرة

LBCI
امن وقضاء
13:32

الـLBCI تنشر أسماء المضاربين على العملة وأسماء الغروبات التي ترفع سعر الدولار...

LBCI
أخبار لبنان
07:36

كان يصطاد الأسماك عند شاطئ طبرجا فجرفته الأمواج.. الدفاع المدني ينتشل جثته ويحذّر

LBCI
حال الطقس
01:32

أمطار غزيرة وثلوج... إليكم تفاصيل الطقس البارد في لبنان!

LBCI
منوعات
11:51

قتلها والدها لهذا السبب... جريمة الناشطة طيبة العلي تثير غضباً عارماً في العراق

LBCI
امن وقضاء
13:42

القضاء ينتصر للمودع.. فهل تقفل المصارف؟

LBCI
أخبار سياسية
06:33

ميشال معوض خلال مؤتمر الكتائب: لن أقبل أن تتحول المعركة الرئاسية الى معركة شخص بل هي معركة مشروع وأنا بتصرّف هذا المشروع

LBCI
أخبار لبنان
15:24

جنبلاط: وجهان لعملة واحدة في المشروع الغربي الصهيوني

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة