مايكروسوفت: قراصنة مرتبطون بطهران مسؤولون عن هجوم إلكتروني على شارلي إيبدو

كشفت شركة مايكروسوفت العملاقة للكمبيوتر أنّ مجموعة مرتبطة بنظام طهران تقف وراء هجوم إلكتروني حديث على صحيفة شارلي إيبدو الفرنسيّة الساخرة، تمّ تنفيذه بعد مسابقة رسوم كاريكاتورية اعتُبرت مهينة للمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي.



ويُقدّم هؤلاء المتسلّلون الإلكترونيّون أنفسهم باسم "الأرواح المقدّسة" لكنّ الأمر يتعلّق في الواقع بشركة الأمن السيبراني الإيرانيّة "إمينيت باسارغاد" التي تُسمّيها مايكروسوفت "نيبتونيوم"، وفق ما كتب كلينت واتس، أحد مسؤولي الشركة الأميركيّة في منشور على مدوّنة.



وفي أوائل كانون الثاني، أعلنت مجموعة "الأرواح المقدّسة" أنّها حصلت على البيانات الشخصيّة لأكثر من 200 ألف من مشتركي "شارلي إيبدو" وعملائها، ونشرت عيّنة منها.



وعرضت المجموعة بيع تلك المعلومات مقابل 20 بيتكوين، أي حوالى 340 ألف دولار في ذلك الوقت، وفقًا لمايكروسوفت.



واتّصلت وكالة فرانس برس بصحيفة شارلي إيبدو التي لم تشأ التعليق.



وقالت مايكروسوفت: "أيًّا يكُن الرأي في الخيارات التحريريّة لصحيفة شارلي إيبدو، فإنّ نشر البيانات الشخصيّة لعشرات الآلاف من عملائها يُشكّل تهديدًا خطيرًا".



وكانت الصحيفة نشرت رسومًا كاريكاتوريّة لخامنئي، أعلى شخصيّة سياسيّة ودينيّة في إيران، في إطار مسابقة أقامتها دعمًا للاحتجاجات التي تشهدها إيران منذ 16 أيلول في أعقاب وفاة الشابّة مهسا أميني على أثر توقيفها بأيدي شرطة الأخلاق لعدم التزامها القواعد الصارمة للّباس.