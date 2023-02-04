التنين الصيني يحلق في أميركا عبر منطاد.. اليكم مساره

منطاد صينيّ يحلق فوق الأراضي الأميركيّة

إنه منطاد تجسس صينيّ يحلق فوق الأراضي الأميركيّة بما في ذلك مناطق تضمّ مواقع عسكرية حسّاسة بحسب البنتاغون.



هذه هي الرواية الأميركيّة أما الصينية فتقول: إنّه منطاد غير مأهول ودخل المجال الجويّ الاميركيّ عن غير قصد، بسبب التيار الهوائيّ.