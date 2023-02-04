القوات الإسرائيلية اقتحمت مخيم عقبة جبر

بعد حصار لمدينة أريحا في الضفة الغربية دام 7 أيام، اقتحمت القوات الإسرائيلية مخيم عقبة جبر جنوب البلدة.



وقد اسفر الهجوم عن إصابة 9 أشخاص واندلاع مواجهات.



وأتى هذا الاقتحام وسط تصاعد التوتر بين الفلسطينيين وإسرائيل على خلفية هجوم إسرائيلي على مخيم جنين قبل أيام.