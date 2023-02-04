قتلى في هجوم قاده "إرهابيون" على مخيم للاجئين ماليين في النيجر

قُتل تسعة أشخاص في هجوم قاده "إرهابيون مدججون بالسلاح" على مخيم للاجئين ماليين في غرب النيجر المجاورة لمالي، بحسب ما قالت مصادر محلية وأمنية لوكالة فرانس برس السبت.



ولفت مسؤول محلي إلى أن الهجوم أسفر عن تسعة قتلى، وإصابة شخص بجروح، وهناك ستة أشخاص في عداد المفقودين.



وأكد مصدر أمني أنّ هجوماً استهدف مدنيين الأربعاء في منطقة تيليا، بدون تقديم تفاصيل.



وأفاد المسؤول المحلي بأن الهجوم استهدف مخيماً للاجئين ماليين بالقرب من بلدة تقع على بعد 65 كيلومترا شمال غرب تيليا، في منطقة تاهوا على الحدود مع مالي، مساء الأول من شباط.



وقال إن "الإرهابيين المدججين بالسلاح" وصلوا على متن نحو عشر دراجات نارية، و"اقتحموا" المخيم و"أطلقوا النار" قبل أن يفروا إلى مالي.